Tipps fürs Wochenende

Die Adentverantstaltungen dominieren das kommende Wochenende. Schwimmende Kerzen beim Magischen Advent am Pillersee, wunderschöne Adventmärkte im Bezirk und darüber hinaus, oder ein besinnliches Krippenspiel in Kirchdorf. Und mittendrin versteckt ein Konzert der Platform 4 im Riverhouse in Fieberbrunn und ein Dokumentarfilm bei der Kino Monoplexx Matinée in St. Johann.

Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende!

Immer bestens informiert auf den Eventseiten des Kitzbüheler Anzeigers.

