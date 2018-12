Tipps für das Wochende

Natürlich steht dieses Wochenende Biathlon in Hochfilzen ganz oben auf dem Programm, aber es gibt auch sonst noch einige Veranstaltungen die einen Besuch wert sind:

- Magische Advent im PillerseeTal bei der Walfahrtskirche St. Adolari

- Krippenausstellung in Waidring

- FeuerKlanglandschaft "SEid still" zu hören beim Reither Advent

- Ausstellung Ernst Insam in der Chapter1 & Sue art gallery

- Oberndorfer Vorhweihnacht

- OM Konzert in der Alten Gerberei

- oder ein Benefizkonzert in Kössen

Details dazu findet ihr auf unseren Eventseiten.

Foto: Die Schweizer Band OM, © Promo/Band