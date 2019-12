Tiere brauchen wieder Ihre Hilfe!

Kater zugelaufen

Oberndorf | Am Dorfbachweg ist dieser Kater (4) zugelaufen. Wer vermisst ihn? Tel. 0680/4054089.

Abgängig in Schwendt

Schwendt | Seit 23. November wird in Schwendt die Katze Lilly (2), die gerne in Autos steigt, vermisst. Sie ist taub, deshalb miaut sie sehr laut. Tel. 0680/4054089.

Wer vermisst sie?

St. Johann | Im Bereich Boznerstraße ist dieser noch relativ junge, zutrauliche Kater (3) zugelaufen. Tel. 0680/4054089.



St. Johann | Diese junge, weibliche, zutrauliche Katze (1), ist im Bereich Winkl/Sonnseite am 20. November zugelaufen. Wer vermisst sie? Tierschutzverein Kitzbühel, Tel. 0664/8600636.