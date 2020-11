Tiere brauchen Ihre Hilfe

Kater Joggi ist vermisst

Seit längerem wird Kater Joggi, sehr zutraulich, in Itter im Bereich Bruckberg, schmerzlich vermisst. Besondere Kennzeichen: Verletzung am Unterlid, rechtes Auge und sein Schwanz hat am hinteren Ende einen Knick. Infos bitte an den Tierschutzverein Kitzbühel, Tel. 0664/8600636.

Verletzte Katze gefunden, wer vermisst Sie?

Eine Katze wurde am Samstag 22. November im Bereich Sonnbergstüberl in Kitzbühel, völlig entkräftet und unterkühlt aufgefunden. Sie könnte einen Unfall gehabt haben. Wer vermisst oder kennt sie ? Tierschutzverein Kitzbühel, Tel. 0664/8600636.

Neues Heim für Hamster

Die Hamster Babbels und Babbi, sie sind Vater und Sohn, suchen ein neues, artgerechtes Zuhause, da sie wegen einer Allergie abgegeben werden mussten. Die beiden sind neun und vier Monate alt. Tierschutzverein Kitzbühel, Tel. 0664/8600636.