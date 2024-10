Tennis-„Golden Girls“ unschlagbar

Zum siebten Mal in Folge konnten die Damen 45+ den Österreichischen Meistertitel nach Kitzbühel holen und alle sechs Spiele für sich entscheiden.



Kitzbühel | Die Mannschaft mit Petra Gratt, Sylvia Haslgruber, Brigitte Marksteiner, Angela Stöckl, Doris Fössinger und Radka Kotrousova pendelte quer durch Österreich, um sich mit den besten Spielerinnen ihres Jahrganges zu messen. Mit Erfolg, denn auch in diesem Jahr blieben sie ungeschlagen und durften über den siebten Bundesliga-Titel in Folge jubeln.



Das entscheidende Spiel um die Meisterschaft fand gegen den Tennisclub aus St. Stefan in der Steiermark statt.. „Wir waren zum ersten Mal in dieser Saison so richtig gefordert, konnten uns aber schlussendlich mit 4:2 durchsetzen. Wir spielen seit Jahren fast immer in der selben Aufstellung und genießen die Zeit zusammen am Tennisplatz“, berichtet die glückliche Mannschaftsführerin Petra Gratt.



EM-Medaille als ganz großer Traum

Nachdem man bereits vor zwei Jahren den Vize-Europameistertitel feiern konnte, freuen sich die Damen schon auf die diesjährige EM in Belek. Das Ziel ist eine Medaille, wobei man sogar vom großen Titelgewinn träumen darf. „Die gegnerischen Mannschaften kommen gerne nach Kitzbühel und sind häufig am Tennisplatz des KTC zu Gast. Wir haben gesehen, was sie können, aber unsere Damen sind ihnen vom spielerischen Niveau her überlegen,“ weiß KTC-Obmann Markus Bodner.



Eines steht bereits jetzt fest: Die Kitzbüheler Damen greifen auch im Jahr 2025 wieder an und haben den achten Österreichischen Meistertitel in Folge fest im Visier. MW

Bild: Das erfolgreiche Team: Brigitte Marksteiner, Petra Gratt, Sylvia Haslgruber, Radka Kotorusova, Doris Fössinger und Angela Stöckl (v.l.). Foto: KTC