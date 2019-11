Tag der offenen Tür in der FH Kufstein

Beim Tag der offenen Tür, am 16. November, informiert die FH Kufstein Tirol von 10 bis 13 Uhr über ihre 24 Studiengänge und lässt die Gäste auf einem VR-Flugsimulator fliegen.



Kufstein | Bei der großen Auswahl an Studiengängen auf dem Markt ist es nicht immer leicht, eine Entscheidung zu treffen. Die FH Kufstein Tirol stellt deshalb dreimal im Jahr beim Open House ihre zwölf Bachelor- und zwölf Masterstudiengänge vor.

Persönlicher Einblick in Hochschulalltag

Gespräche mit Lehrenden und Studierenden der Kufsteiner Fachhochschule bieten einen ganz persönlichen Einblick in den Hochschulalltag. Schnuppervorlesungen, Hausführungen und Projektpräsentationen verleihen einen guten Gesamteindruck der FH.

Das International Relations Office informiert über die mehr als 200 Partnerhochschulen, an denen die Studierenden ihr Auslandssemester verbringen können. Auch zum Thema Wohnen in Kufstein stehen AnsprechpartnerInnen zur Verfügung.

Ob Beruf oder Familie, ein Vollzeitstudium ist nicht immer möglich, wenn es regelmäßige Verpflichtungen gibt. Die FH Kufstein Tirol bietet mit 13 berufsbegleitenden Studiengängen die Möglichkeit, dennoch ein Bachelor- oder Masterstudium in der Regelstudienzeit zu absolvieren und der Karriere einen Kick zu verpassen.

Die Vorlesungen finden am Freitagnachmittag und samstags statt, Blockveranstaltungen sorgen außerdem für zeitliche Flexibilität. Beim Open House erfahren die Gäste im Vortrag „Erfolgreich berufsbegleitend studieren“ aus erster Hand, wie sich Studium und Beruf perfekt organisieren lassen.

Individuelle Gespräche für Masterinteressierte

Interessenten für die Masterstudiengänge können sich unter masterlounge@fh-kufstein.ac.at exklusiv für die Master Lounge anmelden und das Team der einzelnen Studiengänge persönlich kennenlernen sowie ihre Bewerbungsvoraussetzungen prüfen lassen. Nähere Informationen zum Open House sowie den Anmeldeterminen finden Sie online unter www.fh-kufstein.ac.at.

Der Bachelorstudiengang Web Business & Technology stellt den Virtual-Reality-Flugsimulator ICAROS aus und lässt die Besucher virtuell über die Alpen fliegen. Foto: FH Kufstein Tirol