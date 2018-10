Tabellenführung bestätigt

Der Siegeszug der SPG Kitzbühel/Kufstein geht weiter. Die Kitzbühelerinnen bestätigten durch einen klaren 6:0-Erfolg gegen die Damenmannschaft aus Linz die Tabellenführung.



Linz, Kitzbühel | Für die Damenmannschaft der SPG Kitzbühel/Kufstein stand am vergangenen Wochenende das nächste Spiel auf dem Programm. Nach dem geglückten Saisonstart konnte die SPG auch im Spiel gegen die Damenmannschaft aus Linz nachlegen und den nächsten Sieg feiern. Die Mannschaft rund um Spielertrainerin Claudia diktierte von Beginn an das Geschehen und ging bereits nach den ersten 20 Minuten mit einer 4:0-Führung in die erste Drittelpause.



Im zweiten und dritten Drittel dasselbe Bild, die Kitzbühelerinnen waren spielbestimmend und fertigten am Ende die Oberösterreicherinnen mit 6:0 ab. Die Treffer erzielten: Lisa Mitternöckler (2 x), Stefanie Achhorner (2 x), Sharon Hausberger und Ida Kapfinger.



Nächstes Heimspiel



Am Freitag, 26. Oktober, steht für die SPG Kitzbühel das nächste Heimspiel auf dem Programm. Zu Gast im Sportpark Kitzbühel sind die „Gipsy Girls“ aus Villach. Spielbeginn ist um 11 Uhr.

Markus Ehrensperger