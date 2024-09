Supermarkt ist größter Stolz

Die Kelchsauer kämpften um den Erhalt eines Nahversorgers in ihrem Heimatort – mit Erfolg. Erst vor einer Woche wurde der Spar-Markt Kelchsau samt Tagescafé am neuen Standort eröffnet.



Hopfgarten/Kelchsau | „Fahr nicht fort, kauf im Ort“ – diese Devise hat in der Kelchsau um so mehr Gültigkeit, seit der neue Spar-Markt vergangene Woche seine Pforten öffnete. Der Supermarkt könne die Nahversorgung jedoch nur dann auf Dauer sicherstellen, wenn die Einheimischen das Gros ihrer Einkäufe auch dort erledigen, lautete der dringende Appell von Bürgermeister Paul Sieberer und Martin Hölzl, dem Obmann der Genossenschaft „Nahversorgung Kelchsau“ an die Bevölkerung. Spar ist in dem 750 Bewohner zählenden Hopfgartener Ortsteil bereits seit 2018 vertreten. Damals schloss das einzige Geschäft, ein Nachfolger fand sich nicht – und in der Kelchsau stand man plötzlich ohne Nahversorger da. Doch die Kelchsauer schauten nicht tatenlos zu, nahmen sich des Problems an und gründeten eine Genossenschaft, die seither ein Geschäft betreibt.



Neuer Standort in Unterdorf Kelchsau

Erst vor einer Woche konnte der Supermarkt mit 160 Quadratmetern Verkaufsfläche im neuen Wohn- und Geschäftshaus Unterdorf seine Pforten öffnen – seit Juni 2023 wurde ein Geschäft als Container-Lösung betrieben. Am neuen Standort wird ein erweitertes Sortiment angeboten, bei dem auf die Frischkost großer Wert gelegt wird. Mit Käse, Eiern, Erdäpfeln, Honig und Schnaps werden außerdem sogar Qualitätsprodukte von Kelchsauer Lieferanten angeboten; ein kleines Tagescafé, Trafik und Postservice, aber auch ein Bankomat sowie ein TVB-Infopoint im selben Gebäude machen das Angebot zu einem Mittelpunkt im Kelchsauer Dorfleben.



Die Genossenschaft zählt nach Auskunft von Michael Pfund, Spar-Vertriebsleiter für Einzelhändler, mittlerweile 116 Mitglieder. Neuzugänge seien nach wie vor willkommen, betonte Obmann Martin Hölzl.

Im Bezirk Kitzbühel gibt es aktuell 20 Spar-Märkte, davon werden zehn von Einzelhändlern geführt. Alexandra Fusser

Bild: Die Freude über den neuen Spar Markt ist bei den acht Mitarbeiterinnen der Genossenschaft „Nahversorgung Kelchsau“ sowie bei Obmann Martin Hölzl groß. Seit einer Woche kann hier eingekauft werden. Foto: Spar