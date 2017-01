Super Verhältnisse für Langläufer

Kitzbühel | Der Kitzbüheler Ski Club rund um das Team von Herbert und Toni Ehrensperger hat in den letzten Wochen wieder keine Mühen gescheut, um die Loipe für begeisterte Langläufer in perfekte Verhältnisse zu bekommen. Seit Ende November wurde mit zwei Beschneiungsanlagen fast täglich Schnee produziert und bereits jetzt eine 2,5 Kilometer lange Langlaufstrecke errichtet.



Seit einigen Jahren ist es in Kitzbühel auf der Schwarzsee-Golfplatz-Loipe möglich am Abend bei Dunkelheit langlaufen zu gehen. In diesem Jahr wurde die veraltete Beleuchtungsanlage durch eine absolute Neuheit in Sachen Beleuchtung erneuert. „Die mobile ‚HEDO‘ Langlaufloipen Beleuchtung bietet eine hochwertige und saubere Möglichkeit für die sichere Nutzung einer Langlaufloipe bei Dunkelheit. Zusätzlich ermöglicht die „HEDO“-Beleuchtungsanlage vielfältige Einsatzmöglichkeiten im freien Gelände“, beschrieb Firmeninhaber Herbert Ehrensperger sein neues Produkt. Weitere Informationen über die neue Loipen-Beleuchtungsanlage von „HEDO“ können unter der Adresse: www.hedo-licht.com oder per E-Mail: info@hedo-licht.com eingeholt werden. Die Nutzung der Langlaufloipe ist wieder wie jedes Jahr kostenfrei und bis 21.30 Uhr möglich. Markus Ehrensperger

Die Schwarzsee-Golfplatz-Langlaufloipe bietet in diesem Jahr wieder perfekte Verhältnisse für alle Langläufer.Fotos: Ehrensperger