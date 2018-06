Suchaktion mit gutem Ausgang

Eine am späten Nachmittag des 20. Juni 2018 anlaufende Suchaktion nahm am Abend ein glückliches Ende.



St. Ulrich | Eine Reisegruppe war nach ersten Informationen auf Tagesausflug im Bereich der Buchensteinwand mit dem dazugehörigen Jakobskreuz unterwegs. Als eine 79jährige Teilnehmerin der Reisegruppe nicht zum vereinbarten Zeitpunkt am Parkplatz zurückkehrte, wurde kurz nach 16.30 Uhr eine Suchaktion mit mehreren Suchhunden und der Bergrettung gestartet. Die Frau konnte nach einer grösseren Suchaktion vom Team des alarmierten Polizeihubschraubers Libelle Tirol gesichtet und geborgen werden. Foto: Einsatzreport Tirol