Steil, steiler, am steilsten: Die Goasleitn Trophy

Aus einer spontanen Idee von Max Foidl, Roland Leitinger und ihren Vereinskollegen vom FKK (Fieberbrunner Körperkult) wurde ein gelungener Wettstreit.

Fieberbrunn | Ziel war es, die sogenannte „Goasleitn“ so schnell als möglich zu bezwingen. Was nach einem lustigen, sportlichen Abenteuer klingt, hat es in sich. Aufrecht stehen war auf dem durchschnittlich 88 Prozent steilen Hang unmöglich, bereits nach wenigen Sekunden machten sich Lunge und Muskulatur bemerkbar – so die ersten Erfahrungen der 64 Teilnehmer, die sich an die Premiere des Events wagten. Unter ihnen auch der Sieger, Josef Huber aus St. Martin. Er hatte im Finale – immerhin bereits der dritte Durchgang – noch die meisten Kraftreserven und bezwang die „Goasleitn“ in 1:08,71 Minuten am schnellsten. Er setzte sich im entscheidenden Duell gegen Mitorganisator Roland Leitinger durch. Bei den Damen ging der Sieg an Kathrin Hinterholzer (1:32,15). sh

Bild: Die strahlenden Sieger der ersten Auflage der Fieberbrunner „Goasleitn Trophy“: Kathrin Hinterholzer und Josef Huber mit ihren Trophäen. Foto: bildmaterial.at/Lochner