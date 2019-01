„Stefanirennen“ bei Kaiserwetter

Trabrennsport vom Feinsten wurde am Stefanitag in St. Johann geboten. Hunderte Zuschauer säumten die professionelle Sandbahn und feuerten die Pferdesportler an.



St. Johann | Nachdem das traditionelle Stefanirennen aufgrund einer Terminkollision im Vorjahr abgesagt werden musste, stand heuer einem perfekten Renntag nichts mehr im Weg. Bei Kaiserwetter säumten hunderte Zuschauer die professionelle Sandbahn, die sich in bestem Zustand präsentierte, und verfolgten die spannenden Rennen, die natürlich in diesem Fall mit professionellen Sulkys und nicht mit Schlitten gefahren wurden.

Mehr Bilder in unserer ONLINE-Ausgabe!

Zu Gast waren neben den Trabern auch Haflinger aus Südtirol, die sich ebenfalls spannende Rennen lieferten.



Lokalmatador Zimmermann in Top-Form



Wie immer waren Cornelia Mayr, Mario Zanderigo sowie Gerhard Mayr eine Klasse für sich, Topergebnisse fuhr aber auch Lokalmatador Matthäus Zimmermann aus St. Johann mit einem Sieg, zwei zweiten Plätzen sowie dem dritten Platz beim Finale, dem Stefanirennen, ein. Über die Stefanidecke freute sich Gerhard Mayr mit „Ginestro S“. Margret Klausner.



Ergebnisse:

Preis Fa. Raimund Meickl: 1. Gerhard Mayr, Ginestro S.; 2. Matthäus Zimmermann, Primadonna Venus; 3. Mario Zanderigo, Il Rapide Mo.

Preis Fa. Springinsfeld, Haflingerfahren: 1. Alois Egger, Rosaria; 2. Alois Zöggeler, Doroty Perkins; 3. Alfons Kofler, Queeny.

Preis Fa. Hans Bodner Bau: 1. Cornelia Mayr, Mister Magic; 2. Mario Zanderigo, Shark dei Veltri; 3. Gerhard Mayr, Tequila Holmsminde.

Preis Fa. Anton Brunnschmid: 1. Mario Zanderigo, Leo Venus; 2. Christian Höbart, Armena; 3. Gerhard Mayr, Kronos Venus.

Preis Raiffeisenbank Kitzbühel-St. Johann: 1. Matthäus Zimmermann, Black Boy Venus; 2. Mario Zanderigo, Iris Venus; 3. Cornelia Mayr; Money Mic.

Preis TVB Kitzbüheler Alpen, Haflingerreiten: 1. Nadja Spögler, Relly; 2. Julia Graf, O.Vienna; 3. Sophia Zöschg, Roxy.

Preis Fa. Elektro Krepper, Finale Stefanirennen: 1. Gerhard Mayr, Ginestro S; 2. Cornelia Mayr, Mister Magic; 3. Matthäus Zimmermann, Primadonna Venus.

Preis Lagerhaus: 1. Gerhard Mayr, Viking; 2. Matthäus Zimmermann, Global Limousine; 3. Marion Dinzinger, Amor Viking.