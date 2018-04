Starker Auftakt für die Sportmesse

Ganz offensichtlich ist St. Johann mit seiner Sportmesse am Puls der Zeit: Der Auftakt dieses Wochenende war ein voller Erfolg.



St. Johann | Das Ortsmarketing St. Johann lud in Kooperation mit Hervis, Intersport Kaltenbrunner und Intersport Patrick am vergangenen Samstag zur ersten St. Johanner Sportmesse ein. Neben einer umfangreichen Leistungsschau der 20 Aussteller wurden zahlreiche Vorträge und Touren angeboten. Den Fahrrädern wurde dabei ein besonderer Stellenwert eingeräumt, die „Tirol Mobil Bar“ rund um den Fahrradwettbewerb war einer der vielen Anziehungspunkte des Messegeländes rund um den Kaisersaal. Auch „Gxundis Kinder-

ecke“ weckte den Sportsgeist.



„Das Sportthema begeistert die Menschen“, zog Ortsmarketing-GF Marije Moors bereits am Samstag eine erfreuliche Zwischenbilanz. Alleine beim Gewinnspiel nahmen bis zum Schluss 300 Besucher teil.



Ein derart erfolgreicher Start schreit nach Fortsetzung. Daher ist der Termin für die nächste Sportmesse im Jahr 2019 schon fixiert auf Ende März kommenden Jahres. Mit branchenspezifischen Messen können die Facetten der St. Johanner Wirtschaft noch stärker präsentiert werden, ist sich Moors sicher.



Bei der Verlosung wurden folgende Gewinner ermittelt: Daniel Hochfilzer (St. Johann), Toni Hauser (Reith), Daniela Steudle (Mühlacker, Deutschland), Kathi Hauser (Reith), Franz Gruber (St. Johann), Maria Lorenz (St. Johann), Gisela Seibl (St. Johann), Helga Martin (St. Johann), Monika Hasenburger (St. Johann), Markus Steger (St. Johann), Nicola Waldner (St. Johann), Peter Pongratz (Kitzbühel), Marianne Laner (Oberndorf), Manfred Hauser (St. Johann), Hannelore Spindler (Kirchdorf), Manuel Pletzer (Going), Emanuel Eder (Rinn), Josefa Seiwald (St. Johann) und Claudia Rass (St. Johann). Elisabeth Galehr

Bild: Ortsmarketing-GF Marije Moors und „Gxundi“ konnten zahlreiche Besucher zur ersten St. Johanner Sportmesse begrüßen.