Starke Saison für Eisbären

Die Goinger Eisbären können auf eine starke Saison zurückblicken. In der Tirol-Bayern-Liga (TBL) belegte die Mannschaft rund um Cheftrainer Hannes Schroll den sechsten Gesamtrang.



Going | In der abgelaufenen Saison war die Eishockeymannschaft der Goinger Eisbären wieder in der Tirol-Bayern-Liga (TBL) vertreten. Mit zwei Siegen über den späteren Meister, Kundl II, zeigten die Goinger bereits zu Beginn, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. In einer einfachen Hin- und Rückrunde belegten die Eisbären nach dem Grunddurchgang den starken zweiten Platz, schieden jedoch im darauffolgenden Viertelfinale äußerst unglücklich aus und spielten beim großen Finalturnier in Kufstein somit „nur“ um den fünften Platz.



Stark ersatzgeschwächt mussten sich die Goinger knapp Kramsach geschlagen geben und belegten somit am Ende den sechsten Gesamt­rang. Den Sieg beim Finalturnier und somit Meistertitel holte sich Kundl II vor den Kufsteiner Butchers.