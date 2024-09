Stammtisch für Künstler geplant

Unter dem Titel „All Stars“ präsentieren zahlreiche Künstler, die in den vergangenen vier Jahren an der Reihe „Kunst am Berg“ im Jakobskreuz teilgenommen haben, eine unterschiedliche Auswahl von insgesamt 73 Exponaten. Die Ausstellung wird bis Ende Oktober zu sehen sein.



St. Ulrich | Bergbahn-Geschäftsführer Markus Brudermann betonte in seiner Eröffnungsrede, dass zum Abschluss der diesjährigen Sommersaison etwas Einzigartiges geboten werden sollte. Die aktuelle Ausstellung unter dem Titel „All Stars“ bespielt ein großer Teil der bisher ausstellenden Künstler der Jahre 2021 bis 2024. Zudem wurde die Vernissage für einen ersten Künstlerstammtisch genutzt. Dieser soll in Zukunft regelmäßig stattfindenden. Diese Möglichkeit zum Austausch fand bei den Kunstschaffenden regen Anklang. „Der Erfolg der Sommerausstellung sei über die Landesgrenzen hinaus spürbar, was sich auch in der steigenden Anzahl von Künstleranfragen widerspiegele. Die Planungen für 2025 sind bereits angelaufen. Besucher dürfen sich auf eine spannende fünfte Auflage der „Kunst am Berg“-Reihe freuen, so Brudermann abschließend. rw

Bild: Künstler-Gipfeltreffen mit zahlreichen ausstellenden Künstlern der Jahre 2021 bis 2024. Foto: Wörgötter