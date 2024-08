Städtepartnerschaft wurde gefeiert

Die Stadt Kitzbühel und Bad Soden am Taunus aus Hessen in Deutschland feierten dieser Tage ihre 40-jährige Städtepartnerschaft. Eine Delegation aus Bad Soden mit Bürgermeister Frank Blasch an der Spitze verbrachte ein verlängertes Wochenende in Kitzbühel.

Kitzbühel | Im Rahmen des siebten Treffens der Alpenregion der Schützen im Jahre 1984 feierten die Stadt Kitzbühel und Bad Soden am Taunus ihre Verschwisterungsfeier in Kitzbühel. Bekräftigt wurde die Städtepartnerschaft bei einem Gegenbesuch in Bad Soden am 26. und 27. Oktober 1984 mit dem damaligen Kitzbüheler Bürgermeister Hans Brettauer, der Stadtmusik Kitzbühel und unter anderen mit Toni Sailer. Mit Bad Soden verbindet Kitzbühel die jüngste Städtepartnerschaft. Impulsgeber war die gemeinsame Schwesternstadt Rueil-Malmaison in Frankreich. Die Städtepartnerschaft mit Bad Soden am Taunus ist vor allem auf kultureller Basis geprägt von einem gegenseitigen regen Austausch und Besuchen.

30-jährige Partnerschaft, Feier in Kitzbühel

Eine Delegation von rund 45 Personen aus Bad Soden mit dem damaligen Bürgermeister Norbert Altenkamp weilte Ende Mai 2014 für ein verlängertes Wochenende in Kitzbühel, um gemeinsam mit Vertretern der Stadt die 30-jährige Städte-Partnerschaft zu feiern. Es gab eine Ausstellung von Bad Sodener Künstlern im Rathaussaal, Stadtführungen sowie einen Festakt im Saal des Rasmushofes.

Bürgermeister Klaus Winkler führte im Oktober 2014 eine Delegation aus Kitzbühel beim Gegenbesuch in Bad Soden an. Mit dabei waren rund 20 Mitglieder vom Verein Kitzbühel Aktiv sowie Mitglieder vom Freundschaftsclub Kitzbühel-Bad Soden-Rueil-Malmaison mit Präsidentin Christine Neumayr-Journet, Hanspeter Jöchl von der Kulturabteilung und Wido Sieberer vom Museum Kitzbühel. Es gab unter anderem eine Gemeinschaftsausstellung von Kitzbüheler Künstlern.

Jetzt wurde wieder in Kitzbühel gefeiert

Vergangenes Wochenende wurde in Kitzbühel das 40-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft gefeiert. Bereits seit Mittwoch befanden sich Bad Sodens Bürgermeister Frank Blasch gemeinsam mit seiner Frau Wibke und Sohn Jacob in Kitzbühel. Weitere offizielle Vertreter sowie eine größere Reisegruppe aus Bad Soden trafen im Laufe des Wochenendes in Kitzbühel ein und blieben teilweise bis Dienstag vor Ort.

Bei einem ersten inoffiziellen Empfang im Rathaus der Stadt Kitzbühel begrüßte Vizebürgermeister Gerhard Eilenberger gemeinsam mit Gemeinderätin Hedwig Haidegger, Referentin für Städtepartnerschaften, und Ursula Schorer, Präsidentin des Freundschaftsclubs Kitzbühel-Rueil-Malmaison-Bad Soden, den Bad Sodener Stadtchef und seine Familie. Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler befand sich auf Kurzurlaub und nahm ab Samstag an den Verschwisterungsfeierlichkeiten teil.

Am Programm standen neben mehreren Empfängen und Abendessen in verschiedenen Kitzbüheler Hotels und Gastronomiebetrieben auch Wanderungen am Kitzbüheler Horn, zum Schwarzsee sowie ein Ausflug zu den Krimmler Wasserfällen. Ein Gegenbesuch einer Kitzbüheler Delegation in Bad Soden ist für Oktober dieses Jahres geplant. KA

Bild: Hanspeter Jöchl, Ursula Schorer, Jacob und Wibke Blasch, Vize-Bgm. Gerhard Eilenberger, Gemeinderätin Hedwig Haidegger und Bad Sodens Bürgermeister Frank Blasch sowie Stadtamtsdirektor Michael Widmoser (von links). Foto: Felix Obermoser