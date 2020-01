Stadl mutwillig in Brand gesetzt

Reith | Am 1. Jänner, gegen 20.20 Uhr, zündeten bisher unbekannte Täter in einem freistehenden Stadl im Ortsteil Hallerndorf in Reith Bretter und Paletten an. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in vermutlich geringer Höhe.

Zum Tatzeitpunkt verließen drei Personen, welche mit dem Feuer in Verbindung stehen könnten, fluchtartig die Örtlichkeit.



Zeugen werden ersucht sich bei der Polizeiinspektion Kitzbühel (Tel. 059133/7200) zu melden.

Bild: Der Stadl in Reith wurde mutwillig in Brand gesetzt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: ZOOM.Tirol