St. Johanner eroberten Berlin

Der Empfang in der österreichischen Botschaft in Berlin im Rahmen des Nationalfeiertags stand heuer unter der Patronanz Tirols. St. Johanner Abordnungen gestalteten den Festreigen mit.



Berlin, St. Johann | Ganz besondere Ausflüge liegen nicht nur hinter dem St. Johanner Gemeinderat, sondern auch hinter der Bundesmusikkapelle St. Johann und der Feller Schützenkompanie.

Vergangene Woche verbrachten rund 150 St. Johanner zwei Tage in Berlin, um in der Österreichischen Botschaft die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag mitzugestalten. Heuer wurden die Feierlichkeiten unter der Patronanz Tirols gefeiert. Für den österreichischen Botschafter in Berlin quasi ein Heimspiel, ist doch Peter Huber ein gebürtiger St. Johanner, der sich natürlich über die vielen Besucher aus seiner Heimatgemeinde freute.

Musik-Obmann Walter Schlemaier und auch der Kommandant der Feller Schützenkompanie, Oliver Wieser, waren begeistert: „Es war für uns alle ein sehr beeindruckendes Erlebnis und vor allem super organisiert.“



Nicht nur die Feier in der Österreichischen Botschaft, an der auch u.a. LH Günther Platter sowie Schauspielerin Kristina Sprenger teilnahmen, begeisterte, sondern auch der Empfang am Nachmittag vor dem Rathaus Berlin-Schöneberg, jenem Platz, auf dem schon J.F. Kennedy seine berühmten Worte „Ich bin ein Berliner“ sprach. Tief beeindruckt zeigte sich da auch St. Johanns Bgm. Hubert Almberger, der ebenso ein paar Worte sprechen durfte. Schweigen mussten allerdings die Waffen der Schützen, der Ehrensalut wurde aufgrund der sensiblen Umgebung nicht erlaubt.

Dafür klappte dieser beim landesüblichen Empfang vor der Botschaft perfekt, wie auch LH Platter anmerkte. Anschließend wurde in der Botschaft gemeinsam gefeiert – u.a. übrigens mit Huber-Bier, das extra nach Berlin gebracht wurde. mak

Die St. Johanner Musikkapelle sowie die Feller Schützen gestalteten vor der Österreichischen Botschaft in Berlin den landesüblichen Empfang. Fotos: Hartrumpf/Wieser