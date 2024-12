St. Johanner Feuerwehr zog Bilanz

Ein einsatzintensives Jahr liegt hinter der Feuerwehr St. Johann. 184 Einsätze, darunter 26 Brände, galt es abzuarbeiten. Fertiggestellt wurde der Feuerwehrzubau.



St. Johann | Es ist eine liebgewonnene Tradition, dass die St. Johanner Feuerwehr im Dezember den Startschuss für die Feuerwehr-Jahreshauptversammlungen im Bezirk gibt. Vergangene Woche konnte Kommandant Michael Schenk dazu unter anderem Bezirksfeuerwehrinspektor Bernhard Geisler sowie Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Andreas Schroll begrüßen.



Mit insgesamt 129 Mitgliedern, davon 85 Aktiven, ist die Feuerwehr St. Johann eine der größten Feuerwehrmannschaften im Bezirk. Kommandant Michael Schenk und sein Vize Toni Rieser legten ihren Kameraden eine beeindruckende Bilanz vor: Mit 184 Einsätzen – 20 mehr als im Vorjahr – haben die Feuerwehrleute ein arbeitsintensives Jahr hinter sich. 26 Brand- und 105 technische Einsätze galt es abzuarbeiten. 41 Brandmeldealarme sowie 12 Brandsicherheitswachen finden sich ebenfalls in der Bilanz. Die St. Johanner Feuerwehrmänner waren nicht nur in der Heimatgemeinde im Einsatz, vor allem bei zahlreichen Großbränden in der Region, etwa in Kirchberg, halfen die St. Johanner tatkräftig bei den Löscharbeiten.



Die eindrucksvolle Statistik wies auch noch 52 Übungen, 26 Kurse an der Landesfeuerwehrschule sowie 710 Tätigkeiten auf. Insgesamt wurden von den Mitgliedern im abgelaufenen Jahr 15.100 Stunden ehrenamtlich geleistet.



Fertigstellung und Anschaffungen

Besonders freut die St. Johanner der neue Zubau am Feuerwehrhaus, der im September feierlich eingeweiht wurde. Auch ein neues Rüstlöschfahrzeug sowie ein Teleskoplader wurden angeschafft.



In der Jugendgruppe sind derzeit 14 Mitglieder aktiv – bisher nahm Mathias Wimmer die Jugend unter seine Fittiche. Nach 20 Jahren übergab er in der Sitzung die Funktion des Jugendbetreuers an Marcel Ambrusch. Vom Kommando gab es dafür ein großes Danke und ein Geschenk.



Im Mittelpunkt der Versammlung standen auch Ehrungen und Beförderungen. Das Verdienstzeichen des Bezirksfeuerwehrverbandes in Bronze erhielt Georg Weihs. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Ernst Stöckl geehrt.



Angelobt wurden Johannes Berger, Nikolai Bielfeldt, Tobias Holfelder, Vincent Kaiser, Philip Kernmaier und Martin Leo. Befördert wurden: Peter Reiter (Oberfeuerwehrmann), Peter Eisenmann und Markus Prantl (Hauptfeuerwehrmann) sowie Hubert Egger und Bernhard Thaler (Löschmeister). mak

Bild: Gratulation: BFK-Stellvertreter Andreas Schroll (rechts) gratuliert Ernst Stöckl zur 40-jährigen Mitgliedschaft. Bernhard Geisler (Mitte) freuts.