St. Johann war wieder „Knödel-Mekka“

„Alles Knödel“ lautete die Devise vergangenes Wochenende in St. Johann. Der bereits 36. Knödeltisch lockte wieder zehntausende Fans der runden Köstlichkeit in die Marktgemeinde.



St. Johann | Und auch die 36. Auflage hat nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt – am vergangenen Wochenende drehte sich in St. Johann alles um die runde Köstlichkeit. Tagelange Vorbereitungen lagen hinter den 19 Festwirten, bis nach dem feierlichen Einzug die ersten Knödel über die Theke gingen. Immerhin rund 26.000 Knödel wurden am Samstag von den zehntausenden Fans bei Kaiserwetter verspeist. Das sorgte natürlich auch bei den TVB-Verantwortlichen, allen voran Obmann Josef Grander und Geschäftsführer Gernot Riedel, für strahlende Gesichter.



25 Sorten Knödel – ob süß oder sauer – wurden von den Wirten kredenzt. Heuer wurde der Festbezirk übrigens um einiges ausgeweitet und der bisher schon längste Knödeltisch der Welt ist inzwischen einen halben Kilometer lang. Rund um das Knödelfest gab es ein dreitägiges Programm. Unter anderem standen Wanderungen und Konzerte auf dem Programm. Und als weiterern Höhepunkt und krönenden Abschluss der Knödelei ging es dann beim „Knödel-Clubbing“ im Kaisersaal rund. mak

Bild: Ließen sich nach der Eröffnung ein „Bier von hier“ schmecken: TVB-Geschäftsführer Gernot Riedel (l.) und Bürgermeister Stefan Seiwald. - Weitere Bilder in der GALERIE