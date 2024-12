St. Johann steigt aus dem Tiroler Gemeindeverband aus!

In der Gemeinderatssitzung am Dienstag fiel der einstimmige Beschluss: „Wir verlassen den Gemeindeverband.“ Diese überraschende Entscheidung sorgt bereits jetzt für reichlich Gesprächsstoff in der Region.

Die St. Johanner Gemeindemandatare hatten die Mitgliedschaft schon seit Längerem kritisch hinterfragt. Rund 32.500 Euro zahlte die Gemeinde im Vorjahr an den Verband, heuer waren es immer noch über 20.000 Euro. „Dieses Geld können wir dringend für andere Projekte in der Gemeinde einsetzen“, lautet der einhellige Tenor aus dem Gemeinderat.

Wie es nach diesem Ausstieg weitergeht und welche Auswirkungen das auf die Gemeinde hat, liest du nächste Woche im Kitzbüheler Anzeiger. M. Klausner