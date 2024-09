St. Johann schaffte Sensation nicht

Kein erfolgreiches Wochenende für den heimischen Fußball: In den insgesamt 17 Partien konnten nur die Kampfmannschaften von Brixen, Hopfgarten und Oberndorf voll punkten.



St. Johann | Seit Wochen fieberten Spieler, Trainer und Funktionäre des SK St. Johann dem großen Saisonhighlight entgegen. Am Sonntagvormittag war es dann soweit, der „große“ FC Wacker Innsbruck war im Koasastadion zu Gast. Neben dem Sieg ging es auch um die Tabellenführung in der Regionalliga Tirol, das wollten sich 1.500 Fans nicht entgehen lassen. Und die Zuschauer mussten nicht lange warten, bis das Match an Fahrt aufnahm. Genau genommen waren noch nicht einmal alle im Stadion, schon lagen die Hausherren mit 0:1 zurück.



Doch so schnell wollte sich die Elf von Herbert Ramsbacher nicht geschlagen geben. Angeheizt von den hunderten mitgereisten Wacker-Fans entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Wie sehr beide Teams um den Sieg kämpften, zeigte sich auch an den sechs Gelben Karten, die Schiedsrichter Olcay Bingöl allein in Halbzeit eins verteilte.



Turbulentes Ende der ersten Halbzeit

Kurz vor der Pause wurde es dann richtig turbulent. Zunächst konnten die St. Johanner einen indirekten Freistoß im Wacker-Strafraum nicht nutzen, dann musste das Spiel für einige Minuten unterbrochen werden, weil sich die Innsbrucker Fans mit dem Schiri anlegten, und schlussendlich sorgte noch Axel Krimbacher in der 42. Minute für den 1:1 Ausgleichstreffer.



In der zweiten Hälfte kamen die St. Johanner besser ins Spiel, doch Wacker machte die Tore. Nach dem 1:2 in der 79. Minute konnte die Ramsbacher-Elf nichts mehr daraufsetzen, den Innsbruckern hingegen gelang in der Nachspielzeit noch das 3:1.



Gut gespielt, aber trotzdem verloren

„Die Niederlage tut natürlich weh. Wir sind praktisch mit 0:1 gestartet. Hut ab vor der Mannschaft, wie sie das weggesteckt hat. Die erste Halbzeit war noch etwas schwierig, aber in der zweiten Hälfte haben wir sehr gut dagegengehalten. Das 1:2 kam eigentlich aus dem Nichts und hat uns schlussendlich das Genick gebrochen. Dennoch, auf diese Leistung können wir aufbauen. Wenn wir so weiterarbeiten sind wir auf einem sehr guten Weg“, resümiert Coach Herbert Ramsbacher.



Mit dem Sieg überholt der FC Wacker Innsbruck seine Elf und setzt sich an die Tabellenspitze. St. Johann liegt mit einem Spiel weniger auf Rang fünf, hat aber alle Chancen, nach dem Nachtragsspiel als erster Verfolger in den Herbst zu gehen. Dafür darf aber am Wochenende die Siegesserie gegen Telfs (sechs Punkte in der letzten Saison) nicht abreißen.



Imst erwies sich als der erwartet schwere Gegner

Kitzbühel | Bereits einen Tag zuvor musste der FC Kitzbühel in Imst antreten. Die vergangenen Duelle gegen die Oberländer sind der Schneeberger-Elf nicht in bester Erinnerung, liegt der letzte Sieg inzwischen doch schon neun Spiele zurück. Und auch dieses Mal mussten die Gamsstädter ohne Punkt nach Hause reisen.



In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer zunächst ein ausgeglichenes Match, Kitzbühel fand gut ins Spiel und kam einige Male gefährlich vors gegnerische Tor. Jakub Michlik und Wowo Sagno konnten aber aus aussichtsreicher Position kein Kapital schlagen. Die Gastgeber hatten mehr Glück und gingen in der 30. Minute durch einen direkt verwandelten Freist0ß aus 20 Metern in Führung.



In der zweiten Hälfte zeigten die Imster dann ihre ganze Klasse und brachten Kitzbühel mit schnellen Umschaltmomenten zusehends in Schwierigkeiten. Das Resultat: Drei weitere Gegentore und die Tabellenführung für die in dieser Saison noch ungeschlagenen Gastgeber.



Zwei Spieler fielen verletzungsbedingt aus

„Imst hat das Spiel verdient gewonnen, wir konnten in Halbzeit zwei leider nicht an die Leistung der ersten Hälfte anschließen“, ist Trainer Paul Schneeberger nicht zufrieden. Bleibt zu hoffen, dass Raffael Kogler und Sebastian Almberger, die gegen Imst verletzungsbedingt ausgewechselt werden mussten, am Wochenende wieder einsatzbereit sind. Mit Wals-Grünau kommt nämlich ein unmittelbarer Tabellennachbar in die Langau.



Erster Saisonsieg für Hopfgarten/Itter

Hopfgarten | Während sich Brixen mit einem Sieg gegen Oberland West weiter in der Tabelle der Tirol Liga nach oben arbeitet, bleibt Oberndorf in der 2. Klasse nach dem 3:2 Erfolg im Derby gegen Pillerseetal 1b weiter ungeschlagen. Über den ersten Sieg in der laufenden Meisterschaft durfte Hopfgarten/Itter jubeln. Die Elf von Trainer Mario Gschwendtner ging gegen Fügens 1b-Team durch einen Doppelschlag von Manuel Treichl bereits in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung und gab diese bis Spielschluss nicht mehr her. „Das war ein enorm wichtiger Sieg für uns. Alle waren top motiviert und haben aufopfernd gekämpft“, findet Coach Gschwendtner lobende Worte.



Die Situation für das Trainerteam wird aber auch nach diesem Sieg nicht einfacher: Denn mit Goalie Felix Sieberer fällt der nächst Hopfgartener verletzungsbedingt aus. Und am Wochenende wartet mit Vomp ein weiteres „6-Punkte-Spiel“ auf die Brixentaler. Will man in der Tabelle weiter Boden gut machen, ist ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten beinahe schon Pflicht. sh