Spögler als Wiederholungstäter

Ein Klassiker des Radsportes stand am Wochenende auf dem Programm. Beim Int. Horn Radrennen konnte sich bei den Herren Michael Spögler in einer Zeit von 30:53 Minuten den Sieg sichern, bei dem Damen war Anna Adelsberger (42:23 Min. ) die Schnellste.



Kitzbühel | Mehr als 130 Starter durfte der SV Kitzsport mit Rennleiter Seppi Eberl bei der 38. Auflage des Int. Kitzbüheler Horn Radrennen in der Kitzbüheler Vorderstadt begrüßen. Pünktlich um 10.45 Uhr schickte Ludwig Schlechter gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Winkler und Vize-Bgm. Gerhard Eilenberger die Radsportler auf die anspruchsvolle 7,2 Kilometer lange Strecke. Gemeinsam rollte das Feld bis zur Brücke Höglern, wo das Rennen mit dem fliegenden Start erst richtig losging.



Mit einer Zeit von 30:53 Minuten konnte Vorjahressieger Michael Spögler (Team Corra­tec) seinen Sieg wiederholen. Der Südtiroler verwies Toni Thäti und den Bayer Wolfgang Hofmann auf die Plätze zwei und drei.



Bei den Damen gab es ein neues Siegergesicht. Anna Adelsberger von der Radunion Pielachtal siegte in 42:23 Minuten vor Manuela Hartl und Brigitta Gratz.



Weitere Klassensieger: Alexander Hier (RC Arbö), Thomas Mairhofer (RC Bike Next), Thomas Brengartner (RC Unken); Günther Sabransky (dolomite Bike Lienz), Gerhard Brauner (KSV Braunatal), Johann Taucher (Radl-Eck Cycling), Josef Schalk (RC Tulln), Christof Hochenwarter (SC Hermagor), Marinus Schatt (RSV Rosenheim), Claudia Horn (RSV Rosenheim), Sebastian Kaswurm (RC Unken), Thomas Trainer (Gebirgsjägerbataillon), Thomas Frauenschuh (Radsport Stanger), Paul Lindner (Bikefriends Salzburg), Wolfgang Fischer (SV Lohnhof), Timo Pfandler (RSV Rosenheim), Carina Schrempf, Rosemarie Pötzelsberger (Team Bikeworks).

Elisabeth M. Pöll

Bild: Mit einem neutralisierten Start in der Vorderstadt wurde das Rennen begonnen. Foto: Pöll