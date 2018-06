Sperre der L202

Der Grüne Gemeinderat Florian Pointner ruft heute und morgen erneut zur Bürgerversammlung aufgrund des geplanten Neubaues der Kohlhoferbrücke im Bereich Bodnerwald auf. Die L202 (Reither Landstraße) ist deshalb nur für Anrainer, öffentliche Verkehrsmittel und Blaulicht-Organisationen befahrbar.

Für Autofahrer ist die L202 (in Reith ab Kohlhoferbrücke) am Freitag, 29. Juni, von 11 bis 14 Uhr sowie am Samstag, 30. Juni, von 10 bis 13 Uhr gesperrt. Die Polizei ist vor Ort und regelt den Verkehr.