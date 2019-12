Spende für das Kitzbüheler Ladl

Lebensmittel sind Mittel zum Leben und jeder sollte die Möglichkeit haben, sich selbst mit gutem Essen etwas Gutes zu tun.

Davon ist man in der Metzgerei Huber überzeugt und verzichtete deshalb dieses Jahr auf den Versand von Weihnachtskarten. Stattdessen spendete die Familie Huber Speck- und Rohwurst an das Kitzbüheler Ladl, eine Einkaufsmöglichkeit für bedürftige Mitbürger. Tina Huber und Christiane Hochfilzer von der Metzgerei Huber übergaben die Kitzbüheler Spezialitäten an Elisabeth Pircher und Barbara Bärnthaler vom Ladl. Foto: Huber Metzger