Spektakuläre musikalische Reise

Wow! Die Gesangs-Stars der Landesmusikschule St. Johann checkten im Hotel Edelweiss ein und nahmen die Zuschauer von „Musicalcamp – viel Lärm um nix!“ auf eine abwechslungsreiche, musikalische Reise mit.



St. Johann | Nach wochenlanger Probezeit präsentierte die Landesmusikschule St. Johann am vergangenen Donnerstagabend das Musical „Musicalcamp – viel Lärm um nix!“. Die Schülerinnen und Schüler checkten ins Hotel Edelweiss ein, das bekannt für seine Musical-Kurse ist. Auch Rezeptionist Nik träumt von einer Karriere auf der großen Showbühne. Lehrerin Maria hat gleich eine ganze Schulklasse im Schlepptau, die alle nur eines wollen: Singen. Und alle fiebern auf den großen Gala-Abend hin, wo die Gesangstalente ihr Können zeigen...



Man kann Ideengeberin und Regisseurin, Gesangslehrerin Antonia Böck-Lin zu dieser musikalischen Reise nur applaudieren. Für die Leinwand und Requisite legte sich LMS-Leiter Martin Rabl persönlich ins Zeug.



Wie in einer großen Musicalproduktion



Die Schülerinnen und Schüler der Landesmusikschule beeindruckten in jeder Altersklasse. Allen voran die Solisten Jenny Dannhausen, Hannah Groos, Laura Kreinig und Florian Pirnbacher, die mit ihren Einlagen für Gänsehaut sorgten. Egal, ob am Instrument oder am Mikrofon, die jungen Talente zeigten groß auf. Proffessionell – wie in einer großen Musicalproduktion. Um alle namentlich zu nennen, reicht der Platz leider nicht aus. Die Musical-Stars der Landesmusikschule hätte sich einen bis auf den letzten Platz gefüllten Kaisersaal verdient. Vom Publikum gab es tosenden Applaus. Gratulation!

Johanna Monitzer