Spektakuläre Weltpremiere geglückt

Ein Jahr lang wurde der Stunt auf der Streif vorbereitet, um alle Genehmigungen zu bekommen. Ob der Plan tatsächlich aufgeht, war bis zum Schluss unklar.



Kitzbühel | Acht Jahre lang reifte in Dario Costa, einem der besten Stunt- und Kunstflugpiloten der Welt, der Traum, mit seinem Flugzeug über die legendäre Streif zu fliegen. Vor rund einem Jahr wurde aus der Vision ein konkretes Vorhaben, und die intensiven Vorbereitungen nahmen ihren Anfang. Der Plan ging auf und Dario bezwang mit seiner Zivko Edge 540 wenige Tage vor den Hahnenkamm-Rennen auf seine Weise die Streif – mit 350 km/h Top-Speed und teilweise nur wenige Zentimeter über dem Boden.



Was für außenstehende Betrachter wie eine zufällige Harakiri-Aktion aussah, wurde aufwendigst vorbereitet und mehrere Monate trainiert, wie Costa verriet: „Ich bin im Sommer das erste Mal die Strecke abgewandert und habe versucht, alle Passagen auswendig zu lernen. Am Hangar in Zeltweg haben wir extra einen Zielbogen nachgebaut und ihn immer niedriger gemacht, bis wir schließlich die Originalhöhe erreicht haben.“



Kurs auswendig gelernt, Zielbogen nachgebaut

Erst dann gab es grünes Licht von den Behörden. „Dafür mussten wir eine umfassende Risikobewertung, ballistische Berechnungen, die Flugbahnstrategie und meine Dokumentation der Vorbereitungen vor Ort und viele weitere Details vorlegen“, erzählt Costa.



Und dennoch war bis zuletzt nicht 100%ig klar, ob der Flug über die Streif tatsächlich wie geplant gelingen wird. „Im Gegensatz zu einer Red Bull Air Race-Strecke, die so ausgelegt ist, dass man mit einer Geschwindigkeit von 370 km/h bei voller Leistung einfliegt und diese bei den Manövern nicht reduzieren muss, musste ich beim Flug über die Streif bei jeder Passage die Leistung anpassen, um innerhalb der Strecke zu bleiben und die für das Flugzeug machbaren g-Kräfte nicht zu überschreiten.“



Die Steilheit der Streif machte die Flugmanöver noch einmal schwieriger, wie der erfahrene Stuntpilot ergänzt: „Dazu kam noch die fehlende Tiefenwahrnehmung, weil alles weiß ist. Auch das Gefälle von bis zu 85 Grad war eine völlig neue Dimension.“



Mit dabei war übrigens auch US-Skistar und Streifsieger von 2003, Daron Rahlves. Während Dario Costa über ihn hinweg zischte, bezwang er die Rennstrecke auf Skiern. Das Video und Bilder des beeindruckenden Stunts gibt‘s übrigens auf unserem Instagram- und Facebook-Kanal. sh

Bild: Während Daron Rahlves die Streif mit Skiern bezwang, flog Dario Costa mit seiner Zivko Edge 540 nur wenige Zentimeter über dem Boden durch das Ziel. Dabei musste er Fliehkräften von über 10 g standhalten (im Vergleich: In Formel-1-Autos wirken in Hochgeschwindigkeitskurven „nur“ bis zu 6 g auf die Piloten). Foto: Jörg Mitter