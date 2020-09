Spatenstich für das Sozialzentrum

Freudentag in Kössen: Am Mesnerfeld starteten die Bauarbeiten für das neue Sozialzentrum. Insgesamt werden 16,5 Millionen Euro in den Bau investiert.



Kössen | Da strahlten die Bürgermeister von Kössen und Schwendt, Reinhold Flörl und Richard ...