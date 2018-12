Spatenstich Gesundheits- und Krankenpflegeschule

St. Johann | Neben dem Bezirkskrankenhaus entsteht die erste Gesundheits- und Krankenpflegeschule in St. Johann. „Mit dem Baustart geht ein langgehegter Wunsch des Bezirkskrankenhausverbandes endlich in Erfüllung“, freute sich Verbandsobmann Paul Sieberer.



Kooperation mit Kufstein

Auf Tirol kommt ein Pflegekräftemangel zu, betonten LRin Beate Palfrader und LR Bernhard Tilg gestern einmal mehr beim Spatenstich. In Kooperation mit der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Kufstein sollen die Ausbildungszweige „Diplom Gesundheits- und Krankenpflege“, „Pflegefachassistenz“ und „Pflegeassistenz“ in St. Johann angeboten werden.

Bild: Spatenstich (v.li.): Architekt, Kurt Rumplmayr, Bauleiter Stefan Unterberger, Architektin Sabine Penz, Direktorin Claudia Schweiger, LR Bernhard Tilg, LRin Beate Palfrader, BKH Verbandsobmann Paul Sieberer, BKH Verbandsobmann Rudie Puecher, Verwaltungsdirektor Thomas Pollak, Bgm. Stefan Seiwald, Ärztlicher Direktor Norbert Kaiser, Baumeister Franz Wiesflecker und Wissenschaftlicher Leiter Hermann Nehoda. Foto: Monitzer