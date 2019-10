Spannung pur bei den Trabrennen

Pferdesport vom Feinsten wurde am Nationalfeiertag in Kirchberg geboten. An Spannung waren die Rennen kaum zu überbieten – mehrmals konnte erst nach der Analyse des Zielfotos der Sieger bekanntgegeben werden.



Kirchberg | Im Vergleich zu den vergangenen Jahren war das Programm bei den diesjährigen Herbstrennen mit „nur“ sechs Trabrennen und dem Minitraben eher dünn, dafür wurde aber die Spannung sehr hoch gehalten. Gleich die ersten drei Rennen wurden im Foto-Finish entschieden – eine genaue Analyse des Zielfotos entschied über den Sieg. So sicherte sich im Rennen um den Preis des Hotel Bechlwirt Cornelia Mayr mit Power Like hauchdünn den Sieg vor Mario Zanderigo mit Indigo Mo (Besitzer Günther Weiß). Ebenso knapp der Einlauf im zweiten Rennen. Den Preis des Hotel Rösslwirt sicherte sich Gerhard Mayr mit American Dream vor Josef Maier mit Bipa Venus und Mario Zanderigo mit Ella Mo. Fotofinish auch beim Preis von Holzbau-Hetzenauer, dem Amazonen-Cup. Hier setzte sich Lisa-Marie Weil mit Talk by Good Venus vor Bernadette Priller mit Dream Way und Lokalmatadorin Alexandra Lechner mit Primadonna Venus (Stall Kitzbühel durch).

Viel Applaus gab es auch beim Minitraben. Leon Schwarzbraun siegte vor Adrian Taferner und Cornelia Mayr mit Sandy sowie Jenny Höbart und Tanja Leitinger mit Bella.

Ergebnisse

Preis Hotel Bechlwirt: 1. Power Like, Cornelia Mayr; 2. Indigo Mo, Mario Zanderigo; 3. Elis Mo, Julia Strasser; Preis Hotel Rösslwirt: 1. American Dream, Gerhard Mayr; 2. Bipa Venus, Josef Maier; 3. Ella Mo, Mario Zanderigo; Preis Holzbau Hetzenauer - Amazonencup: 1. Talk by Good Venus, Lisa-Marie Weil; 2. Dream Way, Bernadette Priller; 3. Primadonna Venus, Alexandra Lechner. Preis Diskothek Fuchslöchl & Pizeria Bar Servus: 1. Evolution, Cornelia Mayr; 2. Verdict de Crennes, Martin Hinterholzer; 3. Aristocat SR, Martin Schwaiger. Minitraben - Preis Marion Schiessl: 1. Blacky, Leon Schwarzbraun; 2. Sandy, Adrian Taferner u. Cornelia Mayr; 3. Bella Jenny Höbart u. Tanja Leitinger. Preis Stiegl Brauerei & Alpengasthaus Ochsalm: 1. Yellow Mystere, Tanja Leitinger; 2. Ill Rapide Mo, Mario Zanderigo, 3. Piccardo Mo, Marion Dinzinger. Preis des Tourismusverbandes: 1. Evita Vikin, Gerhard Mayer, 2. Dominator Venus, Mario Zanderigo, 3. Red Phoenix, Marion Dinzinger. Elisabeth M. Pöll

Heiße Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich die Trabrennfahrer bei den Rennen in Kirchberg. Fotos: Pöll