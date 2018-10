Sozialdemokratie wieder vereint

St. Johann | Die SPÖ St. Johann und die Liste "SOLI" bündeln ihre Kräfte: Acht Jahre nach der Spaltung der Sozialdemokraten in zwei Listen will man wieder an einem Strang ziehen. Die wiedervereinten Sozialdemokraten stellen damit nun die größte Opposition gegenüber der absoluten Mehrheit von VP Bürgermeister Stefan Seiwald im Gemeinderat.

Christl Bernhofer kündigt Rückzug an

Liste "SOLI" Gründerin GVin Christl Bernhofer kündigte im Rahmen eines Pressegespräches ihren Rückzug nach Ablauf der Gemeinderatsperiode an. GR Peter Wallner ist nun offizielles SPÖ Mitglied.

Bild: Wieder vereint – GR Peter Wallner, GRin Petra Sojer, GVin Christl Bernhofer und SPÖ St. Johann Obmann Klaus Fördermair (v.li.). Foto: Monitzer