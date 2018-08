Sommerkonzerte mit Haydn-Quartett eingeläutet

Die Kitzbüheler Musikfreunde haben am 1. August mit dem Haydn-Quartett die Sommerkonzerte 2018 erfolgreich eingeläutet.

Kitzbühel | Vor einem vollen Saal der Landesmusikschule Kitzbühel fand die heurige Premiere der Kitzbüheler Sommerkonzerte mit zwei der bedeutendsten Werke aus der Gattung Streichquartett, Schubert und Beethoven, in den Händen des weltweit renommierten Haydn Quartetts, enorme Begeisterung des Publikums.



An alte Traditionen angeknüpft



Das Haydn Quartett knüpft an die Tradition der Esterhazy´schen Musikkultur an. Es ist ständiger Gast bei den Haydn Festspielen Österreich und debütierte 1998 im Rahmen einer Amerika-Tournee in der Carnegie Hall. Das umfangreiche Repertoire des Quartetts umfasst auch rare Programme wie Uraufführungen und Lesungen. Eindrucksvoll präsentierte es mit Fritz Kircher (1. Violine), Martin Kocsis (2. Violine), Gerswind Olthoff (Viola) und Nicolai New (Violoncello) im ersten Teil des Konzerts das Streichquartett in F-Dur, op. 59/1, „Rasumovsky“ von L. v. Beethoven und nach der Pause das Streichquartett in G-Dur, D 887 von F. Schubert.



Minutenlanger, tobender Applaus war der anerkennende Lohn durch das Publikum. Als Zugabe gab es natürlich ebenfalls dHaydn - Opus 33 no. 5 Largo in D-Moll.



Begeistertes Publikum



Begeistert von dieser hinreißenden Premiere der Konzertreihe 2018 war das Publikum aber auch die Veranstalter und Musiker waren mehr als zufrieden und glücklich. Hochwertige Musik präsentiert in einer sympathischen Atmosphäre vor einem faszinierten Publikum und die mediterranen Temperaturen im Innenhof der Landesmusikschule Kitzbühel taten bei den 41. Sommerkonzerten ihr Übriges. Das Haydn-Quartett lockte an die 200 Musikfreunde zum Klassikevent - ein Auftakt wie aus dem Bilderbuch...

Bild: Das Haydn Quartett begeisterte die Zuhörer. Foto: multivisualART