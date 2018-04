So richtig nett ist es nur im Bett!

Schlaflos in Itter – Thomas wird regelmäßig um vier Uhr morgens von seinem Freund aus dem Bett geläutet. Die daraus entstehenden „Bettgeschichten“, strapazierten die Lachmuskeln der Premierenbesucher am Ostersonntag.



Itter | Dingdong! Wie fast jede Nacht bittet Frank seinen Nachbarn Thomas um Einlass. Er hat sich wieder einmal mit seiner Frau Susanne gezankt. Der gutmütige Thomas lässt ihn ein und die Dinge nehmen ihren Lauf, denn niemand hat damit gerechnet, dass Thomas Freundin Tanja tags darauf unangekündigt vor der Tür steht und Mama Lilo auch das Bett für sich und ihren heimlichen Schatz beansprucht.

Man kann der Dorfbühne Itter zu diesem Stück nur gratulieren. Regisseur Sepp Faistenauer inszenierte die turbulente Verwechslungskomödie von Rolf Sperling und Stefan Bernmüller, bei der kein Auge trocken bleibt, ohne Längen. Das Stück lebt von den Schauspielern, die allesamt groß aufzeigen. Thomas Thaler als „Thomas“, der auf amüsante Weise in seinen eigenen vier Wänden langsam die Nerven verliert. Unglaublich lustig: Joe Hechenblaickner als Nachbar „Frank“. Martina Faistenauer als liebestolle Mama. Sabine Abenthung fällt als Freundin „Tanja“ aus allen Wolken. Andrea Paratscher und Sabrina Czappek befürchten als Frau und Tochter von Frank das Schlimmste.



Das Tüpfelchen auf dem I ist Sepp Kahn als „Hausmeister Egon“, der mit seinem trockenem Humor für zahlreiche Lacher sorgte.



Positiv zu erwähnen sei auch, dass es dieses Mal nur eine Pause zwischen den Akten gab – was dem Stück wohl noch mehr Schwung gab. Alles in allem ein überaus lustiger Theaterabend! Applaus!



Weitere Spieltermine

Die Dorfbühne Itter spielt „Immer wieder nachts um vier...“ noch am 6., 14., 20., 21. und 28. April um 20 Uhr sowie am 8. und 15. April um 17 Uhr im Turnsaal der Volksschule Itter.

Kartenreservierungen unter: 0664/973 42 09.

Johanna Monitzer