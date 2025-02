Slalom-Bezirksmeister wurden ermittelt

Vor kurzem fand in St. Johann die Bezirksmeisterschaft im Slalom statt. Die Siege in den einzelnen Klassen gingen an Kitzbühel, Westendorf und St. Johann.



St. Johann | Organisiert und durchgeführt wurden die Rennen vom Ski Club St. Johann. Unter den rund 400 Mitgliedern finden sich auch 80 Kinder und Jugendliche, die regelmäßig an verschiedenen alpinen Wettkämpfen im Bezirk Kitzbühel und auswärts an den Start gehen.



Neben dem alpinen Skirennsport befindet sich auch die Sektion Langlauf/Biathlon im Aufwind. Wer die Leidenschaft am Skifahren teilt, neue, gleichgesinnte Kinder kennenlernen und seine Fähigkeiten verbessern und perfektionieren möchte, ist beim Skiclub St. Johann jederzeit herzlich willkommen. Dank großzügiger Sponsoren ist es möglich, den Kindern ein umfangreiches Training zu bieten – und das ganzjährig.



Auch bei den Bezirksmeisterschaften zeigten die Nachwuchs-Fahrer des Skiclubs St. Johann auf. So gingen beide Titel in der Jugendklasse an zwei Lokalmatadore: Sanja Seisenbacher (SC St. Johann) war bei den Damen nicht zu schlagen, Thomas Tönig (SC St. Johann) hatte bei den Herren die Nase vorne.



Die weiteren Ergebnisse des Slaloms: Schüler 14: Anna Rass (K.S.C.), Paul Mayer (K.S.C.). Schüler 16: Ella Dickson-Turner (SC Westendorf), Mason Waldinger (K.S.C.).



Im Anschluss wurde noch ein sogenannter Sprint-Slalom durchgeführt. Auch hier konnten sich die beiden St. Johanner Nachwuchs-Asse erneut durchsetzen. Die Ergebnisse des Sprint-Slaloms: Schüler 14: Anna Rass (K.S.C.), Jamie Czedziwoda (SC St. Johann), Schüler 16: Ella Dickson-Turner (SC Westendorf), Maximilian Huber (K.S.C.). Jugend 18: Sanja Seisenbacher (SC St. Johann), Thomas Tönig (SC St. Johann). KA

Bild: Sanja Seisenbacher vom SC St. Johann setzte sich in der Jugendklasse durch. Platz zwei ging an Teamkollegin Nicole Riml, Rang drei an Romy Rieser (SC Brixen). Der St. Johanner Thomas Tönig gewann bei den Burschen. Foto: SC St. Johann