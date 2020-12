Skitourengeher auf der Resterhöhe herzlich willkommen!

kitzski | Tourenskischuhe, Tourenski, Felle (!), Teleskopstöcke, Jause und Tee ─ viele von euch stehen bereits in den Startlöchern, um zu einer Skitour aufzubrechen. Wir wissen, dass die Vorfreude bei manchen sehr groß ist. Ab dem Parkplatz Pass Thurn bzw. der Talstation 6SB Resterhöhe dürfen wir euch für eine genüssliche Pisten-Skitour (Piste Nummer 70) grünes Licht geben. Gut zu wissen ist, dass das Parken auf dem Parkplatz Pass Thurn für alle Saisonkartenbesitzer kostenlos ist.



Wir bitten euch, besonders vorsichtig zu sein. Bedenkt, dass der reguläre Skibetrieb erst am 24.12.2020 startet und wir bis dahin die Pisten präparieren. Hinweis: Betreten auf eigene Gefahr! Bitte achtet unbedingt auf die Pistensperren! Fotos: kitzski



Das Pisten-Skitourengehen auf allen anderen Pisten von KitzSki ist bis 24.12.2020 ausdrücklich verboten!

Beschilderte Pisten-Skitouren ab 24.12.2020

KitzSki beteiligt sich mit drei Routen an der Pisten-Skitouren Initiative des Landes Tirol. Ziel ist es, die Infrastruktur und Angebote für Pistentourengeher in ganz Tirol zu erweitern. Die Pisten-Skitouren in unserem Skigebiet werden separat ausgeschildert. Auf diesen Routen kannst du sicher sein, dass du auf genehmigten Wegen unterwegs bist und auch die naturschutzrechtlichen Bestimmungen von Experten abgeklärt wurden.



Die neu beschilderten Pisten-Skitouren im Überblick:

> Gaisberg (Ausgangspunkt: Parkplatz Gaisberg 4er Sesselbahn in Kirchberg)

> Hochetzkogel (Ausgangspunkt: Parkplatz Bichlalmlift)

> Bichlalm bis zur Bergstation der Schneekatze (Ausgangspunkt: Parkplatz Bichlalmlift)