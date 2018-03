Skibergsteigen in Sizilien

Toller Erfolg für die junge St. Johannerin Alexandra Hauser.

St. Johann | Die junge Tirolerin Alexandra Hauser hat beim Abschlussbewerb in der Vertical-Disziplin bei der Europameisterschaft der Skibergsteiger auf Sizilien den zweiten Platz in der Espoir-Wertung erreicht. Alexandra Hauser hat somit ihr Potential in ihrer Lieblingsdisziplin erneut bestätigt und darf sich mit nur 1:46 Minuten Rückstand über die Silbermedaille freuen. Dies ist für die Krankenschwester aus St. Johann das beste Ergebnis bei einem Großereignis in ihrer erst zweijährigen Sportkarriere.

Foto: Willi Seebacher