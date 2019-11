Skiabenteuer 83° Ski The North

Freuen Sie sich auf ein Filmspecial der abenteuerlichen Art. Der Tiroler Matthias Haunholder, Ex-Freerider und Familienvater stellt sich gemeinsam mit Matthias Mayr wiederum neuen Herausforderungen und beweist mit dem Film 83° Ski The North abermals seine Abenteuerlust. 2018 hat er bereits mit No Man‘s Land begeistert.



St. Johann | Auf der Suche nach den schönsten, abgelegensten Plätzen unseres Planeten sind die beiden Abenteurer und Extremskifahrer Matthias „Hauni“ Haunholder und Matthias Mayr abermals fündig geworden. Weniger als 800 km vom Nordpol entfernt befindet sich die arktische Kordillere, die nördlichste Gebirgskette der Welt, im Norden der Ellesmere Islands gelegen. Die beiden haben sich zum Ziel gesetzt, in den nördlichsten Berghängen unseres Planeten Ski zu fahren.

Abenteuer am Ende der Welt

Alleine dorthin zu gelangen ist ein Abenteuer für sich. Der Norden der Ellesmere Islands ist nicht nur einer der abgelegensten Orte der Erde, sondern auch einer der unwirtlichsten. Es herrscht polares Klima. Außerdem ist die Insel Heimat von Eisbären und Polarwölfen.

Bei ihrer Reise in den hohen Norden erleben die beiden Abenteurer nicht nur sportliche Herausforderungen auf höchstem Level, sie treffen auch auf Inuit, die sie bei ihrem Vorhaben tatkräftig unterstützen.

Matthias Haunholder wird mit seinem Multivisionsvortrag mit genialen Bildern über sein bisher persönlich spannendstes Abenteuer berichten.

Erlös des Abends wird dem VST gespendet

Filmpräsentation Montag, 11. November mit Matthias Haunholder ab 20 Uhr im Kaisersaal St. Johann Vorverkauf € 8,- Abendkassa € 10,-. Vorverkauf möglich bei Intersport Patrick und Rockbar. Der gesamte Erlös aus dem Eintritt wird dem VST-Kitzbühel gespendet. Auf die Besucher wartet zudem eine Tombola mit großartigen Preisen.

Präsentation Dynafit Skitourenpark

Einladung zur Präsentation des neuen Dynafit Skitourenpark powered by Intersport Patrick am 18. November ab 19.30 im Kaisersaal in St. Johann. Benedikt Böhm – Speedbergsteiger und Geschäftsführer von Dynafit hat dazu einen interessanten Vortrag vorbereitet. Eintritt frei, Tombola und Verlosung Ski sowie Expo.