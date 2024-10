Ski Club knackte die 10.000er Marke

Bei der 121. Generalversammlung des Kitzbüheler Ski Clubs gab es einige Veränderungen, aber auch viel Erfreuliches zu berichten.



Kitzbühel | Als „historisch“ bezeichnet Präsident Michael Huber die aktuellen Entwicklungen im Kitzbüheler Ski Club. Nicht nur, weil heuer erstmals in der Geschichte des Vereins die 10.000 Mitglieder-Grenze überschritten wurde, sondern auch, weil wichtige Weichen für die Zukunft gestellt werden konnten. So wurde von der Jahreshauptversammlung unter anderem die neue „K.S.C. Hahnenkamm-Rennen Organisations GmbH“ einstimmig abgesegnet. Zustimmung gab es auch für notwendige Statutenänderungen sowie die (geringfügige) Anpassung des Mitgliedsbeitrags.



Neue Gesichter an der Vereinsspitze

Im Vorstand löste Alexander Katholnig den langjährigen Vizepräsidenten Wilfried Leitzinger ab, Manuel Gosch wurde zum neuen Schriftführer gewählt. Der Generationswechsel setzt sich auch in anderen Aufgabenbereichen des K.S.C. fort – insgesamt wurden sechs von 40 Funktionen neu besetzt.



Nachwuchsförderung weiterhin an erster Stelle

Stolz ist man beim Kitzbüheler Ski Club aber vor allem auf die rund 170 jungen Sportler, die von 20 Trainern professionell betreut werden. 15 Athleten gehören derzeit einem ÖSV-Kader an. Neben bekannten Namen wie Lisa Hauser und Anna Gandler machten zuletzt Skispringer Stephan Embacher, Biathletin Lara Wagner oder Langläuferin Katharina Brudermann international auf sich aufmerksam. Rund 630.000 Euro wurden vom K.S.C. dafür in Training und Infrastruktur investiert. Zu den größten Projekten in diesem Jahr zählt eine neue Anlaufspur für die Schattbergschanze und der Ausbau der Beschneiung für die Schwarzsee-Loipe.



Auch in Sachen Hahnenkammrennen konnte Präsident Michael Huber Neues berichten: Der Super-G kehrt am Freitag ins Programm zurück und die Gams bleibt als Sieger-Trophäe weiterhin bestehen. Der Ticket-Vorverkauf ist am Montag angelaufen. sh

Bild: Hans Gosch (ehem. Zeitnehmungsreferent), Fritz Brunner (ehem. Zielrichter), Peter Feeg (ehem. Starthüttenreferent), Horst Hörl (ehem. Skiveranstaltungsreferent) und Wilfried Leitzinger (ehem. Vizepräsident; 1. Reihe v.l.) wurden für ihre langjährige Funktionärs-Tätigkeit beim Kitzbüheler Ski Club ausgezeichnet (unten rechts). Foto: Huber