„Sitz Kitz“ eröffnet zweiten Store

30 Jahre Erfahrung vereint Karin Balle mit einem feinen Gespür für hochwertige Möbel. Bei Sitz Kitz lebt sie ihre Leidenschaft in ihrem Herzensort Kitzbühel mit Begeisterung aus.



Kitzbühel | Mit Sitz Kitz erfüllte sich Karin Balle einen Lebenstraum: Bereits vor 15 Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Österreich, nutzte sie jede freie Minute, um in den Bergen und in der Natur zu sein. Diese Verbundenheit zur Natur und dem Grün – übrigens ihre Lieblingsfarbe – bringt sie auch bei „Sitz Kitz“ ein: „Für mich bedeutet Interior weit mehr als ‚nur‘ Möbel. Es ist ein Ausdruck von Persönlichkeit, ein Gefühl von Geborgenheit an einem Ort. Mit Sitz Kitz möchte ich genau diese Liebe und Wärme in Euer Zuhause bringen. Jedes meiner Möbelstücke habe ich dafür bewusst ausgewählt.“



Und so finden sich bei Sitz Kitz funktionelle, moderne Möbel, die zum Wohlfühlen einladen. Persönliche Beratung, Service und Lieferung sind dabei eine Selbstverständlichkeit, die mit vollem Einsatz gelebt wird. Bei Karin Balle sind die neuesten modischen Trends in Farben, Kombinationen und Texturen übrigens kein Widerspruch zur bodenständigen, echten Qualität. Auf die wird bei jedem Stück Wert gelegt – und das zu attraktiven Preisen.



Anfang 2025 eröffnet der zweite Store

Die Philosophie von Sitz Kitz spricht für sich. Der nächste logische Schritt ist da die Erweiterung: „Wir dürfen stolz verkunden, dass wir Anfang 2025 einen zweiten Sitz Kitz Store eröffnen, um unser Sortiment zu erweitern. Euch erwarten unter anderem Joop!-Accessoires und vieles mehr“, freut sich Karin Balle schon auf das kommende Jahr.



Weihnachtsverlosung für einen guten Zweck

Die Zeit bis dahin widmet die Vollblut-Unternehmerin einem guten Zweck in der Region: In der Weihnachtszeit findet die Verlosung eines hochwertigen Lounge-Sessels statt. Lose kann man gegen eine freiwillige Spende im ganzen Monat Dezember im Sitz Kitz Store erwerben. Die Gewinnziehung erfolgt am 31. Dezember 2024. Der Erlös dieser Aktion kommt dann einem sozialen Projekt in Kitzbühel zugute.



Übrigens: Im Dezember werden alle Kunden und Freunde an den Samstagen gerne mit Glühwein und Plätzchen verwöhnt. „Wir freuen uns auf Euren Besuch und an einer regen Teilnahme an der Verlosung würde sich Karin Balle mit ihrer Familie von Herzen freuen. Foto: Sitz Kitz



Sitz Kitz

Josef-Pirchl-Straße 31

6370 Kitzbühel

Tel. 0664 2053067

karin.balle@sitzkitz.at



