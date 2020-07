Siebte Verlosung wir(t)schaffenes.at

Wir freuen uns über diese großartige Resonanz, diese Woche neuer Rekord mit 556 Einsendungen. Derzeit stehen wir bei den eingereichten Bons bei einer Summe über 525.000,- EUR!! Wir hoffen auch in den weiteren Wochen auf viele TeilnehmerInnen. Regional kaufen ist für uns alle ein Gewinn!! Alle GewinnerInnen findest du im Video oder kurz und knapp am Donnerstag in der kommenden Printausgabe des Kitzbüheler Anzeigers.

Sei dabei, Bon hochladen auf www.wirtschaffenes.at.