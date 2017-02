Sick Trick Tour Open ist angesagt

Am Samstag, 18. Februar, ist es wieder soweit: Die vierzehnte Ausgabe der Sick Trick Tour (STT) Open findet im Snowpark Kitzbühel auf der Hanglalm statt.



Jochberg | Bei diesem Freeski und Snowboard Contest der Spitzenklasse ist jede Menge Action garantiert und es werden Geld- und Sachpreise im Wert von € 5.000,- vergeben. Auch dieses Jahr ist das Event Teil der World Snowboard Tour (inkl. World Rookie Ranking), der Qparks Tour, der Austrian Ski und Snowboard Masters und KSC Freestyle Clubmeisterschaft.



Gebattelt wird im Slopestyle Format wo sich alle Teilnehmer/innen jetzt schon auf ein feines Set-Up freuen dürfen. Die Contest Registrierung erfolgt direkt über www.qparkstour.com. Die Startnummernvergabe sowie Nachmeldungen sind ausschließlich an der Talstation Resterhöhe von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr möglich. Das Training beginnt um 9.00 Uhr, der Wettkampf ist von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr angesetzt und die Preisverteilung findet ab circa 15.30 Uhr beim Toni in der Hanglalm statt. Um 20.30 Uhr startet die STT After Contest Party im El Dorados in Kitzbühel.



Bild: Die 14. Ausgabe der Sick Trick Tour Open steigt am 18. Februar. Foto: Roland Haschka