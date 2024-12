Seit 40 Jahren Mitglied in der Kapelle

Unter der Leitung der sogenannten „Dreifaltigkeit“ von Aschau beendete die Bundesmusikkapelle Aschau ihr heuriges musikalisches Vereinsjahr.



Aschau | Als „Dreifaltigkeit“ bezeichnete Andreas Holzner, der Moderator des Abends, die drei Dirigenten, die die Kapelle durch das Musikjahr 2024 begleitet haben: Manuel Daxer, Thomas Daxer und Manfred Schroll. In perfekter Zusammenarbeit konnten die Drei nochmals unter Beweis stellen, dass sie ein hervorragendes Team sind. Neben einigen traditionellen Stücken wie dem Konzertmarsch „Unter dem Doppeladler“ wurden auch moderne Melodien wie ein Potpourri des Musicals „Hairspray“ und die größten Hits von Nena vorgetragen. Auch Solostücke durften nicht fehlen, so stellte die Klarinettistin Karolina Schroll mit dem Stück „Danke“ von Alexander Maurer ihr musikalisches Können auf der Steirischen Harmonika unter Beweis. Auch die beiden „Lausbuben“ Christian Daxer am Tenorhorn und Manfred Schroll am Flügelhorn präsentierten dem Publikum ein perfektes Solostück, dieses wurde sogar mit einer kleinen Zugabe abgerundet.



Anna Sohm absolvierte das Junior-Leistungsabzeichen auf dem Schlagzeug. Das Leistungsabzeichen in Silber absolvierten: Manuel Daxer (Posaune), Nico Daxer (Tenorhorn) und Sabrina Daxer (Querflöte). Für zehnjährige Vereinsmitgliedschaft wurden geehrt: Sandra Egger, Verena Müllauer und Magdalena Schroll. Matthias Gröderer wurde für 25-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt. Ein besonderer Dank geht an Klaus Nöckler, der 40 Jahre Mitglied der BMK Aschau ist.



Die Musikanten bedankten sich bei den drei Dirigenten, die sie durch das Jahr begleitet haben und natürlich bei dem Publikum. Ein besonderer Dank ging an die Marschsteigerer und an Hansjörg Angermann, der die Marschversteigerung souverän geleitet hat. KA

Bild: Ehrungen und Auszeichnungen waren Teil des Abends. Foto: BMK Aschau