Sein Schöpfer war Peter Erler

Traditionsreich ist nicht nur der Kitzbüheler Jahrmarkt, sondern auch dessen Plakat. Was heute noch kaum jemand weiß: Es stammt aus der Feder des Kitzbüheler Künstlers Peter Erler und findet bis heute Verwendung.

Kitzbühel | In den 1950-er-Jahren beauftragte Karl Planer sen. den jungen Kitzbüheler Künstler Peter Erler, für die Stadtmusik ein Plakat zur Ankündigung des Jahrmarkts zu entwerfen. Erler machte sich ans Werk und malte einen sogenannten „Gutscheberer“ (alter Ausdruck für Marktschreier; Anmerkung der Redaktion), der seine Waren in einem Bauchladen anbietet.

Der Entwurf wurde als gelungen erachtet - seither ziert das Plakat von Peter Erler (1932 in Kitzbühel geboren, 2001 in Los Angeles verstorben) jeden Jahrmarkt. Er entstammte einer Kitzbüheler Künstlerfamilie. Sein Vater war der bekannte akademische Maler Max Erler, der Großvater Franz Christoph Erler war Bildhauer. Von ihm stammt das Kriegerdenkmal, welches am Kirchplatz steht und im Jahre 1909 errichtet wurde.

Im Sommer arbeitete Erler in jungen Jahren als Restaurator in Wien, im Winter war er Skilehrer bei den Roten Teufeln in Kitzbühel. Für die Gestaltung des Plakats verlangte er übrigens kein Geld – das ist ist umso mehr hervorzuheben, als dass die wirtschaftlich schwierigen Nachkriegsjahre natürlich auch für Künstler alles andere als einfach waren.

Die wirtschaftlichen Probleme in der Heimat veranlassten Erler, Kitzbühel im Alter von 21 Jahren den Rücken zu kehren und im amerikanischen Sun Valley sein Glück als Skilehrer zu versuchen. In den Vereinigten Staaten brachte er es zum Manager in einer großen Sportartikelkette. Seine Passion und Profession als Künstler hat ihn jedoch auch in der neuen Heimat nicht verlassen. KA/ali

Bild: Mit seinem Jahrmarkts-Plakat hat sich Peter Erler, der in die USA emigrierte, in seiner Heimatstadt verewigt. Foto: Erler