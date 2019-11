Sehr umfassendes Arbeitsfeld

Die Berufstitel wurden durch den Bundespräsidenten verliehen.



Kitzbühel | Langjährigen und bewährten Lehrkräften der Bundeshandelsakademie & Bundeshandelsschule wurde der Berufstitel Oberstudienrätin bzw. Oberstudienrat verliehen.

Die Übergabe der Dekrete erfolgte in Anwesenheit der vor kurzem in den Ruhestand getretenen Direktorin Hofrat Mag. Eva Grißmann durch Hofrat Mag. Christoph Mayer, Schulqualitätsmanager in der Bildungsdirektion Tirol, in einer schlichten Feier an der Schule. Er zeigte dabei die umfassenden beruflichen Einsätze auf, die in der Öffentlichkeit kaum bekannt sind, aber die Bandbreite des Arbeitsfeldes der Geehrten und der BHAK & BHAS beweisen.

Oberstudienrätin Prof. Mag. Regina Dreier

OStR Prof. Mag. Regina Dreier unterrichtet seit 1996 alle kaufmännischen Fächer. Sie ist langjährige Betreuungslehrerin des Schulpraktikums von Studenten der Wirtschaftspädagogik, stv. Leiterin der Landesarge Übungsfirmen in Tirol. Mag. Dreier hat an der Gründung zahlreicher Übungsfirmen mitgewirkt, wurde als Jurymitglied der Qualitätsmarke ÜFA berufen und leitet den Ausbildungsschwerpunkt Jahresabschluss und Controlling.

Oberstudienrat Prof. Mag. Hans Peter Steiner

OStR Prof. Mag. Hans Peter Steiner unterrichtet seit 1990 in Kitzbühel. Er ist seit Jahrzehnten IT-Kustode und Verantwortlicher für IT und BWZ und Sokrates. Der erfahrene Praktiker ist zuständig für die Datenpflege in allen bisher genutzten IT-Lösungen, langjähriger Betreuungslehrer des Schulpraktikums von Studenten der Wirtschaftspädagogik und des Ausbildungsschwerpunkts Marketing. Mag. Steiner hat ein umfangreiches Videoarchiv zu bildungsrelevanten Wirtschaftsthemen aufgebaut und betreut es, wirkt im Schulmarketing- und im Schulsicherheitsteam sowie als Netzwerktechniker und in der Krisenintervention. Er gilt als gefragter bundesländerübergreifender Experte für die Digitalisierung der Schulverwaltung.

Hofrat Mag. Mayer dankte der neuen Oberstudienrätin und den beiden Oberstudienräten für den bisherigen Einsatz und wünschte ihnen weiterhin beruflichen Erfolg, Freude und Gesundheit. Hofrätin Prof. Mag. Grißmann schloss sich mit dem Dank an die langjährigen Mitarbeiter an.

Oberstudienrat Prof. Mag. Fritz Eller

OStR Prof. Mag. Fritz Eller ist seit 1989 an der Schule, seine Fächer sind Geschichte und Politische Bildung, Deutsch und diverse IT-Fächer. Er wirkt seit 1999 als Administrator und wurde mit Schulbeginn 2019/20 als Leiter der Schule berufen.

Mag. Eller leitet die Landesarbeitsgemeinschaft der Administratoren an kaufmännischen Schulen, wirkt als Betreuungslehrer von Unterrichtspraktikantinnen und -praktikanten, erhielt Lehraufträge an der Pädagogischen Hochschule, an der Fachhochschule Kufstein, beim Berufsförderungsinstitut und im Wirtschaftsförderungsinstitut. Seit Jahrzehnten ist er dem Jugendrotkreuz bzw. dem Roten Kreuz verbunden und hat dafür zahlreiche Zusatzausbildungen abgeschlossen (Erste-Hilfe-Beauftragter, Lehrbeauftragter im Jugendrotkreuz, Krisenintervention). Seit 1981 im Jugendrotkreuz aktiv, erhielt er im Tiroler Roten Kreuz verschiedene führende Aufgaben. H.W.

Die neuen Oberstudienräte (von links) Eller, Dreier und Steiner mit Hofrätin Grißmann und Hofrat Mayer. Foto: Nessizius