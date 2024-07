Schwestern sorgen für Verwirrung

Drei junge Laiendarsteller in Doppelrollen begeistern dieser Tage auf der Bühne in der Volksschule Brixen. Die Komödie „Adams Schwestern“ thematisiert auch Klischees und Vorurteile gegenüber anderen Volkskulturen und Zuwanderung.

Brixen | Einmal mehr besticht das türkise Bühnenbild in dieser actionreichen Komödie mit abgestimmten Details – vom Sofa, den Bilderrahmen, dem Telefon bis hin zum passenden Outfit der Darsteller – ein absoluter Hingucker. Ebenso bunt und liebenswert sind die Charaktere, die für einen pointenreichen Schlagabtausch, regional bezogene Seitenhiebe und beste Unterhaltung sorgen. In schwesterlichen Doppelrollen brillieren Michaela Straßer und Antonia Wahrstätter sowie Thomas Hirzinger als albanischer Ehemann und seine verführerische Schwester. Die schräge Wohngemeinschaft komplett macht Martin Kirchmair in einer Paraderolle als verwirrter und findiger Onkel Wolfgang.

Die Schwestern Dora, eine penetrante Putztante, und Lotte, eine notorische Dauerschläferin, leben mit Doras Mann Giorgio Adam aus Albanien und Onkel Wolfgang im Haus ihrer dritten Schwester. Die Bewohner glauben, dass die in Amerika lebende Schwester das Haus verkaufen will – oder was sonst hätte die angekündigte Anwältin (Claudia Wagner) mit den Schwestern Dora und Lotte zu bereden?

Kurzerhand schlüpfen die beiden in die Rolle von Adams Schwestern Aishe und Merfet. Offiziell auf Weltreise wollen sie inkognito den vermeintlichen Verkauf hinauszögern. Um das Verwirrspiel perfekt zu machen, muss sich auch Giorgio als „seine Schwester Deuta“ ausgeben – zur großen Freude von Onkel Wolfgang, dessen Lebensgeister neu erwachen.

Als Lottes Verehrer Herbert (Markus Fuchs) und die Anwältin ein Verbrechen hinter dem plötzlichen Verschwinden der Schwestern vermuten, wird der Plan immer enger.

Den überraschenden Ausgang der turbulenten Komödie können Theaterfreunde noch drei Mal genießen, am 25. und 30. Juli sowie am 1. August, jeweils ab 20 Uhr in der Volksschule Brixen. Reservierungen beim TVB Brixen unter Tel. 057/5072200. rw

Bild: Aufregung um Adams Schwestern Claudia Wagner, Antonia Wahrstätter, Markus Fuchs und Michaela Straßer (von links). Foto: Roswitha Wörgötter