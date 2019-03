Schwerer Flugunfall mit Paragleiter in Kössen

Kössen | Am 24.03.2019, um 13:56 Uhr startete ein 29-jähriger Deutscher mit seinem Paragleiter am Unterberghorn in Kössen, vom Startplatz West, Nähe Bärenhütte, westlich Richtung Niederhausertal. Sein Paragleiter drehte sich dann aufgrund der Thermik bzw desWestwindes, worauf er aufgrund eines Pilotenfehlers zu weit zum Hang geriet und kurz darauf ca 20 Meter unterhalb des Startplatzes auf den schneebedeckten Steilhang prallte. Der 29-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen werden. Nach derzeitigem Ermittlungstand liegt kein Fremdverschulden vor.

