Schwerer Diebstahl in Kirchberg iT.

Im Zeitraum von November 2019 bis 23.05.2020 haben bisher noch unbekannte Täter aus einem unversperrten und unbewohnten Hotel in Kirchberg iT diverse Baumaterialien und Einrichtungsgegenstände entwendet. Die Schadenshöhe liegt im höheren fünfstelligen Eurobereich und ist durch keine Versicherung gedeckt. Zweckdienliche Hinweise sind an die PI Kirchberg iT erbeten.

Kirchberg iT - Telefon: 059133 / 7205