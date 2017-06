Schule feierte 50-Jahr-Jubiläum

Vor zwei Wochen feierte die Hauptschule bzw. Neue Mittelschule und die Polytechnische Schule Fieberbrunn ihr 50-jähriges Bestandsjubiläum.



Fieberbrunn | Am 9. Juni gab es in Fieberbrunn allen Grund zu feiern. Die Hauptschule/Neue Mittelschule (NMS) und die Polytechnische Schule feierten ihr 50-jähriges Bestehen und das wurde ausgiebig gefeiert.



Im Jahre 1967 wurde in Fieberbrunn die Hauptschule für die vier Sprengelgemeinden (Fieberbrunn, St. Ulrich, Hochfilzen und St. Jakob) eröffnet, ein Grund, dieses Jubiläum im Rahmen einer Feier zu begehen. Hauptschul- bzw. NMS-Direktor, Johann Bachler sowie Walter Spreng, Direktor der Polytechnische Schule, führten durch den Abend. Den ca. 60 geladenen Gästen wurde neben den Ansprachen einiges geboten: die Schüler zeigten mit ihren Lehrkräften ein abwechslungsreiches Programm mit Tanz, Schauspiel, Film und Musik.

M. Ehrensperger