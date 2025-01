Schüler ermittelten Futsal-Meister

Mit einem neuen Teilnehmerrekord endete die Sparkasse-Schülerliga 2025. Die MS Kirchberg setzte sich gegen neun weitere Teams durch.



Kitzbühel | Eine furiose Rückkehr in die Sparkasse-Schülerliga feierte die Mittelschule Kirchberg. Beim ersten Antreten nach mehrjähriger Pause triumphierte das von Sportlehrerin Alexandra Küchl formierte Schulteam im Endspiel der Futsal Hallen-Bezirksmeisterschaft 2025.

Die Brixentaler setzten sich in der Sporthalle Hopfgarten gegen Titelverteidiger Sport-MS Kitzbühel im entscheidenden Siebenmeter-Schießen 3:2 durch und sich damit die Meisterkrone auf. Die reguläre Spielzeit war mit einem 1:1 Unentschieden zu Ende gegangen. Am Weg ins Finale waren die unterlegenen Kitzbühel-Kicker mit zehn Treffern erfolgreichste Tormaschine des Turniers.



Brixentaler Dominanz auf dem Podium

Die siegreichen Kirchberger sind für die Landesmeisterschaft Ende Februar in Wörgl qualifiziert. Beim Turnier aller Tiroler Bezirksmeister geht´s um zwei Startplätze für die österr. Bundesmeisterschaften, die im März ebenfalls in Wörgl stattfinden.



Auf den Plätzen drei und vier klassierten sich mit den Mittelschulen Hopfgarten und Westendorf ebenfalls zwei Teams aus dem Brixental. Die Lokalmatadoren aus Hopfgarten belohnten sich nach dem Gruppensieg im Duell der Nachbarorte durch einen knappen 1:0 Sieg im kleinen Finale über Westendorf.



Rekord: Sieben von acht Schulen waren dabei

Mit zehn Schulteams brachte die Futsal Hallen-Bezirksmeisterschaft 2025 einen Teilnahmerekord. Sieben von acht Mittelschulen im Bezirk waren mit zumindest einer Mannschaft vertreten. Die Unterstufe des Gymnasiums St. Johann komplettierte das Feld der teilnahmeberechtigten Mädchen (bis 14 Jahre) und Burschen (bis 13 Jahre). KA



Die gesamten Ergebnisse der Futsal Hallen-Bezirksmeisterschaft 2025:

1. MS Kirchberg

2. Sport-MS Kitzbühel

3. MS Hopfgarten

4. MS Westendorf

5. BG St. Johann

6. MS Kössen

7. MS Hopfgarten 2

8. MS 1 St. Johann

9. MS Kitzbühel 2

10. MS 2 St. Johann

Bild: Hoch den Pokal: Jubelstimmung bei Sportlehrerin Alexandra Küchl (2.v.r.) und ihrem Team von der Mittelschule Kirchberg über den Sieg bei der Futsal-Bezirksmeisterschaft 2025. Foto: Gründhammer