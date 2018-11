Schreibwerkstatt mit dem Kitzbüheler Anzeiger

Immer am Freitag und am Samstag findet von 15.00 bis 17.00 Uhr am Kitzbüheler Weihnachtsmarkt die Schreibwerkstatt mit dem Kitzbüheler Anzeiger statt.



Geschichtenschreiber oder solche, die es noch werden wollen, sind eingeladen, ihre eigene Weihnachtsgeschichte zu schreiben. Die schönsten Geschichten werden von der Redaktion ausgewählt und in der Zeitung veröffentlicht.



Sämtliche Geschichten werden hier veröffentlich! All jene, die noch nicht schreiben können, dürfen in der Schreibwerkstatt des Kitzbüheler Anzeigers ihr ganz persönliches Weihnachtsbild malen. Auch hier wird eine Auswahl im Kitzbüheler Anzeiger abgedruckt bzw. sämtliche Kunstwerke hier zu sehen sein.



Bei der Schreibwerkstatt gibt es auch einen ganz speziellen Postkasten, nämlich jenen, der Briefe für das Christkind sammelt. Der Brief ans Christkind kann ebenfalls in der Schreibwerkstatt verfasst werden.